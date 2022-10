Una fatídica noche se vivió este jueves 6 de octubre en el fútbol argentino. El duelo entre Gimnasia La Plata y Boca Juniors fue suspendido a los nueve minutos del primer tiempo debido a los graves incidentes en el acceso al estadio Juan Carmelo Zerillo.

En el exterior del recinto, la policía local y fanáticos que no lograron ingresar al estadio protagonizaron serios incidentes. A raíz de esta situación, los efectivos policiales lanzaron gases lacrimógenos y disparos de balas de goma, por lo que el compromiso no pudo continuar.

Según el reporte de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de Argentina (Aprevide) los enfrentamientos dejaron, al menos, ocho personas heridas y un hincha de Gimnasia fallecido por muerte súbita.

Con la situación un tanto más controlada, una socia del Lobo se dirigió al presidente del club, Gabriel Pellegrino, y lo cuestionó por no intervenir para frenar el caos. “¿Dónde estabas, en qué parte de la cancha? Te lo pregunto como socia“, comenzó la fanática. “Estaba en el palco, donde tengo que estar”, respondió Pellegrino.

“No tenías que estar en el palco, tenías que estar acá abajo pidiendo que no nos tiren gases lacrimógenos ni nos caguen a tiros“, continúo la socia. “No tienes cara Cabriel, tienes que adelantar las elecciones e irte. Andate porque no estás a la altura de las circunstancias. Me cagaron a palos y soy socia”, agregó.

Otra hincha de Gimnasia presente en el estadio para el partido ante Boca se sumó a los cuestionamientos contra Pellegrino. “No estabas en la tribuna sintiéndote que te morías, porque eso sentías“, manifestó, mientras el presidente del club se alejó de las socias.