Jorge Sampaoli fue presentando como nuevo entrenador del Sevilla. Después de quedar sin club en julio, el casildense regresa al cuadro andaluz, elenco en el cual ya tuvo un primer ciclo durante la temporada 2016-2017.

El ex DT de Chile atendió a la prensa en la previa del duelo con Athletic de Bilbao y dejó claro que “solamente pensamos en el partido siguiente y después en el otro. Ponernos objetivos hoy es mentirnos, no puedo perder el tiempo en eso, solo transmitir una idea y que compitan. Es mi primera obligación como entrenador”.

Sobre sus razones para asumir otra vez la banca de los blanquirrojos, el argentino explicó que “mi motivo principal es la gente que me contrató en su momento, es la misma que me buscó ahora, tengo mucha confianza en esta gente. Decidí venir, aunque no es lo ideal para un entrenador llegar a día y medio de un partido y con tantos por delante”.

El otrora técnico de la U ya se presentó ante sus dirigidos y sacó una rápida radiografía del momento que vive el plantel. “Hay una consecuencia relacionada con las emociones. El equipo ha perdido confianza y tiene que retomarla rápido. Contamos con buenos futbolistas para cambiar esta historia”, aseguró.

Además, Jorge Sampaoli se refirió a la molestia que aún hay en los hinchas del Sevilla por dejar al club para irse a la Selección Argentina en 2017. “Espero que lo hayan olvidado. Todos tienen derecho a la expresión. Es una decisión que sentí, no gustó, pero fue una elección de vida. El público tiene derecho a expresarse”, agregó.

El debut del casildense en el conjunto andaluz será ante Athletic de Bilbao, este sábado 8 de octubre a las 13:30 horas de Chile, partido válido por la octava fecha de La Liga española.