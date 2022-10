Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, se refirió a la reprogramación del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica fijado para este martes 4 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental.

El mandamás albo aseguró que aplazar el partido fue “una desventaja deportiva, hace tiempo no jugábamos y no hace bien que pasemos tanto tiempo sin jugar, vamos a tener dos días menos de descanso, por supuesto que no es lo ideal, pero ahora hay que concentrarse y hacerlo de la mejor manera posible los días que restan”.

En cuanto a la posibilidad de que no se autoricen más arengazos en el Monumental tras los incidentes del viernes, el timonel del “Cacique” indicó: “Hay que revisar eso cuidadosamente dado los acontecimientos que ocurrieron. Prefiero hacer el trabajo profesional y analizar por todas las entidades que corresponden, sobre todo del tema de seguridad y operacionales, para tomar una decisión en conciencia”.

Además, el presidente de Blanco y Negro volvió a hacer un llamado hacia los fanáticos albos para que tengan un buen comportamiento en el estadio. “Ser hincha de Colo Colo no es perjudicar a la institución, ningún buen hincha debería hacer un acto que no corresponda, ponen en peligro a los demás y a ellos mismos”, completó Alfredo Stöhwing.