Aumentan a 174 los fallecidos por disturbios en partido de fútbol en Indonesia

Al menos 174 personas murieron la noche del sábado en un estadio de fútbol de Indonesia. Esto, cuando se disputaba un partido por la liga local entre el Arema FC y el Pesebaya Surabaya, uno de los clásicos regionales.

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de octubre, cuando miles de aficionados saltaron al campo de juego tras la derrota del cuadro local y provocaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que han dejado casi dos centenares de personas muertas y decenas de heridos.

En un primer momento, al menos 129 personas, incluidos dos policías, murieron y casi 200 resultaron heridas. Sin embargo, las autoridades indonesias acaban de aumentar el número de muertos a 174.

Según explicó el jefe de policía de Java Oriental, Nico Afinta, 24 personas perdieron la vida en el interior del estadio, mientras que el resto falleció en el hospital.

Ante la invasión de los hinchas, los agentes seguridad respondieron con gas lacrimógeno en un intento de frenar los ataques, lo que provocó el pánico entre los aficionados y desembocó en una estampida. “Era un espacio lleno de gente, que provocó dificultad para respirar, falta de oxígeno”, señaló Afinta en una rueda de prensa.

Tras la tragedia, la Liga indonesia fue suspendida temporalmente. Y, además, la Policía Nacional se desplazó al lugar de los hechos para “investigar extensamente”, según anunció el presidente de Indonesia, Joko Widodo.

“Lamento esta tragedia y espero que esta sea la última tragedia del fútbol en el país. Debemos mantener unido el espíritu deportivo, la humanidad y el sentido de hermandad de la nación indonesia”, afirmó el mandatario.

BREAKING: More than 100 people died after a riot broke out at an Liga 1 football match between Arema and Persebaya at Kanjuruhan Stadium in Malang, Indonesia pic.twitter.com/YsDWQfbkRZ

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 1, 2022