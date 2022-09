Sebastián Miranda y la reprogramación del Clásico Universitario: “Se le ha perdido el respeto a la U”

El Clásico Universitario entre la UC y la U por los 4tos de final ida de la Copa Chile se detuvo en el minuto 5, pero se sigue jugando. Este viernes, Sebastián Miranda, DT de los azules, enfrentó a los medios de comunicación y comentó todo lo sucedido en los últimos días.

En primer término, tuvo palabras para la decisión de la ANFP de darle continuidad al juego pese a la grave agresión que sufrió el portero Martín Parra: “me parece que la reprogramación, más que la decisión, lo que enreda son las declaraciones, creo que eso hace generar duda respecto a la decisión final y eso nos tiene complicados y preocupados, por cuanto se están tomando las decisiones”, esgrimió.

“Después, en la reprogramación, en un comienzo dijimos que no queríamos jugar, porque nos parecía injusto y luego de todo lo que ha pasado sí queremos que se reanude, pero sí con las condiciones que estábamos, con Martín (Parra) en cancha, él es víctima de todo esto, eso no se nos puede olvidar”, complementó el entrenador.

Insistió en que: “el mayor ruido se ha hecho fuera de la cancha, ayer no fue un día tranquilo. A pesar de ello, se hizo un muy buen entrenamiento enfocado en Audax, igual que hoy (viernes). Después del comunicado ya no nos queremos referir al partido, no nos tiene que afectar y nos tiene que dar fuerza para lo que viene, que es muy importante para nosotros”, dijo.

“Se le ha perdido el respeto a la U”

Sobre los primeros minutos del partido ante la UC, dijo que: “tenemos que ser sinceros, a mi parecer no es córner y no es penal, en tres minutos nos vimos perjudicados. Quiero ser enfático que el once que puse en cancha creía que era lo mejor pensando en ese partido y en lo que se venía el lunes”, argumentó.

Sobre la decisión de la ANFP para que se continúe jugando, lanzó sin pelos en la lengua que: “se le ha perdido el respeto a la U, y eso es lo más preocupante. Tengo mucho tiempo en el fútbol y se le ha perdido el respeto a la U, se toman decisiones o no se tiene el respeto a un club tan grande como la Universidad de Chile”, esgrimió.

🎙Sebastián Miranda: "Se le ha perdido el respeto a la U. Es lo más relevante. Se toman decisiones con poco respeto para un Club como la U. Se ha presentado reclamos con árbitros, y no se toman en cuenta. Se le pierde el respeto a un club tan grande como la U".#VamosLaU 🤘 — Universidad de Chile (@udechile) September 30, 2022

Sebastián Miranda vs la UC

Sebastián Miranda no se olvidó de la comuna de Las Condes: “me preocupa, más allá de lo extradeportivo, la poca preocupación que han demostrado hacia Universidad de Chile de parte de Universidad Católica, me llama la atención, por todo lo que uno ve y todo lo que viví, uno esperaba una reacción distinta del club”, dijo.

“En el estadio nadie se acercó a preguntar por Martín, que a mí me llamo la atención. No existe una comunicación directa de la UC hacia la U, preocupados por Martín, preocupados por la persona, me llama la atención porque uno piensa que las situaciones podrían haber sido distintas”, explicó el adiestrador.

Además, tuvo palabras para Mauricio Isla: “lo conozco desde chico y tuve la suerte de estar en la Copa América con él cuando Martín (Lasarte) me invitó a ser parte del cuerpo técnico, y me llama la atención sus comentarios en la cancha, porque un jugador de esa jerarquía, de esa trayectoria, me llama la atención y que no haya salido a dar disculpas públicas él, que haya solo a través de un tuit de club, no me parece la manera“, indicó.