Reinaldo Navia pasó casi una década de su carrera en el fútbol mexicano, donde defendió las camisetas del América, Morelia, Monterrey, Atlas, entre otras. Con su amplia experiencia de lo que es el balompié azteca, el exfutbolista nacional analizó el presente que viven algunos chilenos en la Liga MX y puntualizó en la compleja situación de Iván Morales.

El ex Colo Colo no lo pasa bien como jugador del Cruz Azul y se ha llenado de cuestionamientos por el bajo desempeño dentro de la cancha y su condición física. Al respecto, el “Choro” Navia recalcó lo difícil que es jugar en México.

“Yo no conocía a Iván Morales. Le ha costado el fútbol mexicano, está pasado en su peso. Acá el fútbol es más intenso y si no te preparas, te va a costar mucho, y eso le ha afectado. Hasta tuvo un conflicto con un compañero”, comentó oriundo de Quilpué en Directv Sports.

Además, el otrora seleccionado chileno destacó a los jugadores criollos que han mostrado una mejor imagen en el torneo azteca. En esta línea, aseguró que Víctor Dávila debe estar en La Roja.

“Dávila es el jugador que más destaca en el León, es de esos delanteros nuevos. Junto con Jean Meneses y Diego Valdés son los que más sobresalen en México. Dávila debería ser llamado a la selección, está en un buen momento”, señaló el exatacante.

Por otro lado, Reinaldo Navia se refirió a los problemas ofensivos que tiene la selección chilena y a la ausencia de un goleador. “Hay que empezar a dejar de depender de Alexis Sánchez, hay que seguir trabajando en cadetes, eso se ha perdido en Chile. No sé que otro delantero goleador pueda tener nuestro país, está muy difícil en ese aspecto”, agregó.

Por último, el otrora futbolista aseguró que Eduardo Berizzo termina “perdiendo” a algunos delanteros cuando los ubica en otro sector de la cancha. “A mí me gusta Brereton de centrodelantero, pero no es un jugador por la banda, no es un Alexis, ni un Suazo. A veces se equivocan en poner a jugadores en otra posición, los terminas perdiendo”, complementó.