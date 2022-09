Presidente Boric condenó los incidentes en el Clásico Universitario: “Este tipo de actitudes no las podemos naturalizar”

Este viernes, el Presidente Gabriel Boric se refirió a los incidentes ocurridos en el Clásico Universitario entre la U y la UC por los cuartos de final de Copa Chile.

En el marco del IX Encuentro anual del Comercio, organizado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), el mandatario condenó los hechos de violencia que tuvieron como principal afectado al portero del cuadro azul, Martín Parra.

“Inaceptable, porque alguien de la barra de la Católica tiró fuegos artificiales que casi hieren al arquero. Entonces, este tipo de actitudes no las podemos naturalizar”, comentó.

Seguridad

El Mandatario agregó que “no basta solo la condena moral, porque muchas veces también hay una suerte de fiesta de quién condena primero y quién interpela al otro para que condene más. Tengan claro de que en eso estamos en la misma línea y tenemos que actuar. Y por eso hemos puesto el centro de nuestras prioridades del presupuesto en materia de seguridad”.

En esa línea, el Presidente Gabriel Boric explicó que “no podemos tener tolerancia frente a este tipo de actos y no puede haber impunidad. Quiero que sepan que acá no hay dos discursos, no hay doble estándar, acá hay un solo estándar. A quienes realicen actividades delictuales disfrazados de lo que sea, me da lo mismo, los vamos a perseguir”, sentenció.

En relación a la recuperación de Martín Parra, el jugador de Universidad de Chile presenta un trauma acústico agudo y deberá estar los próximos 7 días en reposo para poder retornar a la práctica deportiva.