Lorenzo Reyes y su agresión a futbolista de Huachipato: “Es impresionante como la gente te crucifica por cometer un error”

El pasado martes, Ñublense y Huachipato protagonizaron un polémico final de partido por los cuartos de final de la Copa Chile, que tuvo como protagonista al mediocampista Lorenzo Reyes.

El jugador de los chillanejos fue parte una grave agresión hacia al zaguero rival, Bastián Roco, quien recibió un golpe por la espalda, hecho que fue captado desde la galería del estadio Nelson Oyarzún.

Tras lo ocurrido, el ex seleccionado nacional utilizó su cuenta de Instagram para expresar sus descargos luego de la eliminación de su equipo.

“Es impresionante como la gente te crucifica por cometer un error. No entienden que, aparte de ser futbolistas profesionales, también somos seres humanos. También nos equivocamos. Es impresionante como los chilenos resaltamos lo malo por encima de cualquier cosa buena”, comentó a través de sus redes sociales.

En ese sentido, el jugador de 31 años agregó que “este año he tenido un renacer futbolístico importante y muy positivo. Gracias a Dios casi todas las semanas he salido en el equipo ideal de la fecha. Soy el jugador con más pases precisos del fútbol chileno. Soy el jugador que más pases para adelante da en el fútbol chileno. Soy el jugador que más quita balones del fútbol chileno. ¿Pero eso dónde sale? ¿Quién habla de eso? Nadie”.

“¿Por qué? Porque son cosas buenas y la mayoría quiere ver y escuchar noticias malas. Por eso cuando uno lee o ve noticias son casi todas malas, porque eso es lo que vende. Eso es lo que le interesa a la mayoría de la gente”, complementó.

Las disculpas de Lorenzo Reyes

El volante de Ñublense también tuvo palabras para ofrecer las disculpas correspondientes. “Ahora que cometí un error salió en todos lados. Reaccioné mal frente a un compañero de trabajo. Estuvo mal y lo asumo completamente a pesar de cualquier cosa que pudo haber dicho o hecho Bastián Roco”.

“Nada justifica una reacción así y por eso le pido disculpas, sobre todo a él y a todos sus cercanos que se sintieron agredidos, porque también es de hombre asumir cuando uno se equivoca y yo me equivoqué”, explicó.

“También decirles a los hinchas de Huachipato que se sintieron ‘traicionados’, yo cometí un error con un jugador, no en contra del club. No sería capaz de decir o hacer algo para perjudicar al club que me vio nacer y del que estoy muy agradecido. Ojo, eso fuera de la cancha, porque dentro me jugaré la vida en contra de cualquier equipo para ganar y representar lo mejor posible la camiseta que lleve puesta. Aun así, nada cambiará el cariño que le tengo a Huachipato”, añadió.

Además, el “Lolo” se lamentó ante los hinchas de los “Diablos Rojos”. “También les quiero ofrecer disculpas a cualquier persona que forma parte de Ñublense que se sintió mal por mi accionar. Al fin y al cabo Ñublense confió en mí cuando nadie más lo hizo, así que si cualquier integrante de Ñublense se sintió mal, le pido disculpas”, sentenció.