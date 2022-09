Barra de la UC por lo sucedido en Valparaíso: “Nosotros no somos los encargados de la seguridad”

Pasan las horas y nuevos capítulos se suman a la teleserie del Clásico Universitario. Este viernes por la mañana, la barra de la UC se desmarcó de los hechos de violencia del pasado miércoles en Valparaíso ante la Universidad de Chile.

Mediante un comunicado en redes sociales, “los cruzados” lamentaron los hechos de violencia en el Estadio Elías Figueroa, y se terminaron desmarcando de “un par de hinchas” que terminaron con la suspensión del encuentro.

Cabe recordar que cuando iniciaba el partido, Fernando Zampedri abrió el marcador mediante lanzamiento penal, lo que provocó los festejos de la barra de la UC. El problema fue que dentro de eso, lanzaron bombas de ruido y bengalas, las cuales cayeron cerca del portero Martín Parra de la U.

La barra de la UC se desmarca

Pese a lo explícito de las imágenes, desde la barra brava de la Universidad Católica salieron a intentar justificar los hechos, desmarcándose de lo sucedido con las bombas de ruido y bengalas.

“Lamentamos los hechos ocurridos con los fuegos artificiales, nosotros como barra los cruzados siempre realizamos el llamado a la no agresión a jugadores, dirigentes y/o colaborares del club, sea de cualquier equipo”, partieron diciendo.

Agregaron que: “a pesar de que los hechos ocurrieron desde la galería sur donde se encontraba la barra de los cruzados, esta no es responsable de los hechos ocurridos por un par de hinchas, nosotros no somos los encargados de la seguridad ni dentro ni fuera del recinto deportivo, por lo cual no podemos hacernos cargos de estos hechos de violencia”, indicaron.

Insistieron en que: “condenamos la actitud implementada por carabineros en los anillos de seguridad del estadio, ya que el día del partido hubo enfrentamientos antes y después del partido que afectaron principalmente a familia simpatizantes del club”.

Cerraron con que: “como barra los cruzados, siempre se nos ha impuesto una mayor restricción de los elementos de animación permitidos, limitando una mayor cantidad de instrumentos y músicos para ‘la banda del mumo’ y otros elementos que otros clubes si se los permiten, tales como son las cintas de papel, banderas con mástiles de pvc,

extintores, cuncunas, telones, entre otros”, finalizaron desde la barra de la UC.