La particular petición de Rodrigo Sepúlveda a Los Tenores: “Que suelten al “Mago” Valdivia y lo presten para la selección chilena”

Tras el empate de Chile ante Qatar en el cierre de la fecha FIFA de septiembre, hubo numerosas conclusiones que abordaron el complejo presente que atraviesa La Roja. En este escenario, el periodista Rodrigo Sepúlveda apuntó a la falta de un “10” en la selección y recordó el nombre de Jorge Valdivia.

En su canal de YouTube, “Sepu” recalcó la importancia de tener un volante con las características del “Mago”, quien está retirado del fútbol y actualmente se desempeña como comentarista en Los Tenores de ADN, entre otros espacios deportivos.

En su análisis, el conductor fue más allá y realizó una particular petición: “Yo le quiero pedir algo a Los Tenores, que suelten al “Mago” Valdivia y díganle que lo necesitamos en la selección”.

“Chile necesita ese tipo de jugadores. ¿Hay alguno que hoy se parezca a Valdivia? No hay ninguno. Entonces le quiero pedir a mis amigos de Los Tenores que suelten al “Mago” y lo presten para la selección chilena, un rato, que juegue un tiempo si quiere”, indicó el periodista.

Por último, Rodrigo Sepúlveda aseguró que “por lo menos, Valdivia te va a regalar dos pases para Alexis Sánchez y dos para Ben Brereton, porque no tenemos cómo. Diego Valdés no habilita como un 10. Marcelino Núñez no funciona como un 10″.