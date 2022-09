El repudio de Brasil tras el lanzamiento de un plátano contra Richarlison: “Los castigos deben ser más severos”

La abultada goleada 5-1 de Brasil sobre Túnez durante este martes fue empañada por un nuevo hecho de racismo en el fútbol. Desde las tribunas del estadio Parque de los Príncipes (París) una persona le arrojó un plátano a Richarlison, justo cuando el delantero festejaba la anotación de un gol.

A banana thrown onto the pitch at Richarlison? In 2022? Where is the vitriol we had when he did kick-ups in a Premier League game? The complacency over racism in football is returning. pic.twitter.com/45LzgRgyXp

— Darren Lewis (@MirrorDarren) September 28, 2022