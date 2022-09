El argentino Gonzalo Higuaín ha sufrido duros cuestionamientos a lo largo de su carrera, especialmente por sus ocasiones fallidas en la final del Mundial de Brasil 2014 y en las definiciones de la Copa América 2015 y 2016 ante Chile.

A raíz de las críticas que ha debido enfrentar, el actual delantero del Inter Miami de la MLS manifestó las complejas situaciones que deben enfrentar los jugadores de fútbol. “Viví 15 años antinaturalmente. La gente piensa que tenemos una vida fácil y hecha, y no, para nada. No tenemos el mismo derecho de que vas por la calle, te insultan y no puedes reaccionar. Si lo haces, la repercusión es el doble“, manifestó en conversación con TyC Sports.

“Si pierdes un partido o erras un gol, no puedes salir a la calle. El jugador de fútbol vive condicionado por un resultado. Es un deporte, un trabajo y no hay que confundir. Todos somos humanos“, agregó.

En la misma línea, el futbolista de 34 años aseguró que ahora enfrenta las faltas de respeto de otra manera. “Me parece muy injusto haber vivido 15 años en la elite y haber tenido que agachar la cabeza ante insultos y faltas de respeto. En este momento de mi vida no lo tolero más. Humanamente crecí un montón gracias a mi familia y amigos”, expresó.

Por último, el “Pipa” abordó las críticas a la selección argentina antes de alcanzar el título de la Copa América 2021, tras los intentos fallidos en la edición 2015 y 2016 ante Chile y la dolorosa derrota en la final de la Copa del Mundo frente a Alemania en Brasil 2014.

“Yo lo viví en primera persona, por eso creo que sería bueno no ver todo negativo. Nos tocó jugar las finales, se perdieron, pero las jugamos. Claramente lo único que sirve en el fútbol es el éxito y no el recorrido que uno hace. Lo más importante también es ver lo positivo que se ha logrado y verlo con un motivo de orgullo. Hubo chicos que nunca habían visto una final del mundo y la vivieron”, cerró Gonzalo Higuaín.