Los problemas deportivos de la U de Chile esta temporada, que la tienen a dos puntos de la zona de descenso directo, han llevado a un segundo interinato de Sebastián Miranda ante la mala gestión tanto del colombiano Santiago Escobar como del uruguayo Diego López, lo que fue criticado por otro entrenador chileno, Cristián Leiva.

“Lo que ha pasado siempre con los técnicos extranjeros, que son de muy buenos pergaminos, es el conocimiento del medio. Nosotros que estamos acá, ya sea como jugador o entrenador, conocemos la idiosincrasia de nuestros jugadores. A lo mejor el tiempo que se demoran en conocerlo, los resultados no te acompañan y eso le ha pasado a la mayoría de los que han llegado“, argumentó el “Flaco”, ex DT de las divisiones menores azules, en diálogo con ADN Deportes.

Por lo mismo, Cristián Leiva cuestionó la falta de oportunidades que han tenido los técnicos nacionales en la U de Chile, considerando que todos los que han llegado en los últimos años han sido interinos, como Esteban Valencia y Cristián Romero.

“Los entrenadores nacionales hemos sido segundo plato, las primeras opciones siempre han venido del extranjero y hoy hay muy buenos entrenadores nacionales, Damián Muñoz y Jaime García hoy están peleando el título. Uno puede hablar en propiedad del buen trabajo que hacen, pueden tener opciones en equipos grandes o afuera”, ejemplificó.

¿Cristián Leiva pudo llegar a la U de Chile?

Quien tuvo pasos por las selecciones juveniles y a nivel adulto en la banca de Deportes Iquique descartó haber sido sondeado para reemplazar a Diego López, pero no escondió su interés en haber asumido el desafío a 6 fechas del final del Campeonato Nacional 2022.

“Es un equipo grande, no está en un buen momento, pero uno siempre tiene la ilusión de llegar a un equipo grande. Estuve 10 años en el club, no soy un desconocido para el equipo. No me contactaron, pero si sonó mi nombre. El haber estado siempre va a abrirme las puertas, creo que en algún momento se va a dar“, apuntó, junto con desearle éxito a Sebastián Miranda.

“Es un técnico joven, uno sabe de su capacidad y espero que le vaya bien, que pueda sacar el proyecto adelante en beneficio del hincha de la U, que le ha tocado sufrir”, cerró.