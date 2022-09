La crisis está desatada en la Universidad de Chile, futbolística e institucionalmente. Los azules están a solo dos puntos de la zona de descenso, lo que desencadenó el despido de Diego López como entrenador del primer equipo.

Tras la salida del uruguayo, en el Centro Deportivo Azul (CDA) el elegido para tomar el interinato del equipo fue Sebastián Miranda, quien ya pasó por lo mismo con el despido de Santiago Escobar a principio de temporada.

Dichas decisiones siguen sin gustarle a Johnny Herrera. El ex portero e ídolo azul, hoy comentarista deportivo en TNT Sports, lanzó sin pelos en la lengua: “no conozco a Miranda, hay muchos dichos, dimes y diretes, que lo eligieron casi los jugadores”, esgrimió.

“Se especula que la gente del rancho de Felicevich eligió a Miranda. Especulaciones. Se tendrá que poner los pantalones el presidente y cortarla, porque hasta el momento son puras cagadas las que se han pegado. Si le siguen haciendo caso a ese grupito que está ahí, entonces la van a seguir cagando y el equipo va a terminar descendiendo”, complementó con un claro tono de molestia.

Insistió en que “sería redundar en las cagadas que se han pegado hace mucho rato. Ya se mandaron cagadas con Caputto, ya se pegaron recontra cagadas. Perdón, es que me da rabia, ya es inentendible. Ya la cagaron con Caputto, Valencia, Romero, entonces qué pretenden”, dijo.

“Cuando asume Romero ganamos 5-0 en Santa Laura, un baile, con un partidazo. Ganamos el segundo, el tercero y se acabaron las ideas. Es muy distinto tratar con cadetes que tratar con un plantel”, agregó Johnny Herrera sobre Azul Azul.

No conforme con lo anterior, apuntó contra el plantel de jugadores: “se dice que los jugadores quieren a Miranda, pero qué pueden opinar si se han mandado puras cagadas. No aportan nada. Los grandes no aportan nada. Los vas a entrevistar y no aparece ninguno, porque no ponen la cara”, esgrimió.

“Qué espera la dirigencia de la U para ponerse los pantalones como corresponde y llevar a un tipo que sea un líder innato y que tuviera trayectoria en el club. Estás perdiendo tiempo. Ronald (Fuentes), Vitamina (Sánchez), el que sea, porque estás perdiendo tiempo. Hasta Musrri haría las cosas mejor”, cerró Johnny Herrera.