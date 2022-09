Esteban Paredes y Johnny Herrera protagonizaron una fuerte rivalidad cuando ambos defendieron los colores de Colo Colo y U. de Chile respectivamente, sin embargo, ahora con ambos ya retirados del fútbol, sale a la luz una potente aclaración por parte del histórico delantero albo.

En TNT Sports, el máximo goleador del fútbol chileno llenó de elogios a Herrera y aseguró que “es el mejor arquero en la historia de la U. Fue un líder, arquero para qué decir. Como persona lo conocí en la Selección y me parece un tipo que va de frente, eso es bueno”.

Las alabanzas del “Tanque” no solo quedaron ahí, ya que también afirmó que el exportero azul está por sobre Sergio Vargas. “Todo lo que generó en la U, lo que ganó, el ídolo que es para el hincha de Universidad de Chile. Creo que está un peldaño por encima del ‘Superman’ Vargas. Ganó una copa internacional”, señaló el otrora atacante.

Las palabras para Johnny Herrera no fueron las únicas declaraciones reveladoras de Esteban Paredes, puesto que además eligió al mejor técnico que tuvo en su destacada carrera.

“Cuando mejor anduve fue cuando tuve a Pablo Guede. Tenía una manera de trabajar al estilo Marcelo Bielsa. Le gustaba presionar, ir adelante siempre”, indicó el exdelantero sobre el entrenador argentino que lo dirigió en Colo Colo entre 2016 y 2018.

“Con Héctor Tapia y Miguel Riffo también tuvimos un campeonato soñado el 2014. Ahí se trabajó muy bien, muy similar a Pablo. Pero creo que Guede me marcó más, tuve un peak en mi carrera y en los goles. Me sentía liviano, me hizo bajar de peso, entre otras cosas”, concluyó Paredes.