Fulham, cuadro que milita en la Premier League, habría realizado una oferta formal para fichar a Ben Brereton

Ben Brereton Díaz estaría muy cerca de fichar por primera vez en un elenco de la Premier League, según informó la prensa inglesa durante este miércoles.

El medio The Athletic, aseguró que el delantero chileno recibió una oferta formal en las últimas horas por parte del Fulham, cuadro que logró ascender de la Championship a la Premier League.

Leer también Ben Brereton vuelve a lucirse y anota por Blackburn Rovers a un día del cierre del mercado en Europa De la Premier League, La Liga y Ligue 1: los clubes que buscan asegurar a Ben Brereton con un precontrato

“Fulham ha presentado una oferta para fichar al delantero del Blackburn Ben Brereton Diaz. El internacional de Chile de 23 años, que anotó el gol de la victoria para el Blackburn Rovers esta noche”.

En esa línea, añaden que “también está sujeto al interés de otros clubes de cara al #DeadlineDay, pero el Fulham ha hecho su movida“.

La oferta para el nacional llega en un gran momento para él, debido a que esta temporada nuevamente está brillando en la Championship y anotando muchos goles.

🚨 EXCL: Fulham have submitted an offer to sign Blackburn striker Ben Brereton Diaz. 23yo Chile int’l – who scored winner for #BRFC tonight – is subject to interest from other clubs too heading into #DeadlineDay but #FFC have made their move @TheAthleticUK https://t.co/UrRgJfskhG

— David Ornstein (@David_Ornstein) August 31, 2022