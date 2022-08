Esto es Copa Libertadores: Vélez Sarsfield “arruina” a propósito su cancha para recibir a Flamengo

La Copa Libertadores da para muchas cosas y vaya si lo tienen claro en Vélez Sarsfield, que este miércoles recibirá a Flamengopor el duelo de ida de las semifinales del principal torneo continental de clubes.

Todo porque a quienes tuvieron la opción de acceder a la cancha del José Amalfitani en la previa al compromiso programado para hoy no pudieron pasar por alto el irregular estado del césped.

El detalle no menor es que aquella situación no se debe a algún descuido por parte de los cancheros de Vélez Sarsfield, sino que fue una petición por parte del técnico, Alexander Medina, para que no se regara la cancha, la que ofrecerá un aspecto poco apto para una semifinal de Copa Libertadores.

⚽️ Mirá como se emocionó Bilardo. 🏆 Hoy Velez juega ante Flamengo la ida de la semifinal de Copa @Libertadores. 💧 El Cacique Medina pidió expresamente no regar la cancha y así lucirá el terreno de juego. 🤔 ¿Opiniones? 🙌 Presentó @Cortiluz_uy pic.twitter.com/jnX0MooLQf — BUYSAN (@Buysan) August 31, 2022

En Brasil no dejaron pasar la situación y remarcaron también las labores de última hora en Buenos Aires para hermosear un césped que se descuidó “a propósito”, aseguran, para sacar ventaja ante el Mengao.

Hoje tem Flamengo x Velez Sarsfield, e é assim que o campo se encontra…. pic.twitter.com/pHn0N3HVDf — Falso Nove (@_falsonove) August 31, 2022

Todo en la previa al choque programado a las 20:30 horas de nuestro país, en un historial que tiene 10 partidos entre Vélez Sarsfield y Flamengo, con 6 triunfos para los brasileños, 2 para los argentinos y otras 2 igualdades. La última vez que se midieron fue en la fase de grupos de la Copa Libertadores el año pasado, donde igualaron a 0 en Río de Janeiro.