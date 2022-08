Gustavo Quinteros y la salida de Luciano Arriagada: “Los juveniles que quieran irse tienen las puertas abiertas”

Este domingo, Colo Colo visita a Unión La Calera por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2022. En la previa del compromiso, el técnico Gustavo Quinteros analizó el presente del equipo, con el título del torneo en la mira, su reciente viaje a Portugal y la polémica no renovación del canterano Luciano Arriagada.

Respecto a su desplazamiento a Europa para conseguir la nacionalidad portuguesa para él y su familia, el entrenador optó por bajarle el perfil al ruido generado. “No me sorprende porque de Colo Colo se habla muchísimo y el 70 u 80 por ciento de lo que se dice no es verdad. No hay que darle mucha importancia“, manifestó a La Tercera.

En cuanto al panorama actual de los albos, el DT se mostró confiado de conseguir el trofeo en el torneo. A falta de ocho fechas para el final, el Cacique es el principal candidato al título, con una ventaja de 9 puntos sobre sus más cercanos perseguidores (Ñublense y Curicó Unido), la que podría aumentar este domingo.

“Es cumplir el otro objetivo principal. Cuando vine, el objetivo era mantener la categoría y después luchar por el título nacional. Ya cumplimos una parte y ahora vamos en busca de la otra. Faltan ocho partidos y estamos en un buen camino”, sostuvo.

En la misma línea, el argentino nacionalizado boliviano evidenció que se siente a gusto en Macul. “Estoy muy contento. En el 95 por ciento de los lugares donde estuve fui muy feliz, pero en Colo Colo, al ser un equipo tan grande y popular, todo se magnifica mucho más. El cariño que me tiene la gente y el que yo le tengo a este club es muy grande“, expresó Quinteros.

Pese a su comodidad, el estratega de 57 años evitó ahondar en sus intenciones para la temporada 2023, aunque insinuó que la continuidad es una opción. “Me imagino consiguiendo el objetivo de ser campeón y luego reunirme con el directorio y ponernos de acuerdo en los objetivos. Ojalá que podamos conseguir el objetivo, juntarnos y ponernos de acuerdo en la próxima meta deportiva“, comentó.

Por otro lado, el director técnico se refirió al caso de Luciano Arriagada, quien alcanzó un acuerdo para jugar en Atlético Paranaense la próxima temporada, luego de que el directorio de Blanco y Negro decidiera no renovar su contrato.

“Los juveniles que quieran irse tienen las puertas abiertas y los que quieran quedarse para luchar por un puesto en el club, también. Sabemos que jugar en Colo Colo cuesta más que en otros equipos, pero Colo Colo te da muchas opciones y es una vidriera mucho más grande que cualquier otro equipo”, apuntó Gustavo Quinteros.

Ante la decisión de Luciano Arriagada, el DT expuso otros casos de canteranos que optaron por mantenerse en el club. “Hay juveniles que se quedan y luchan por un lugar, como hizo Pizarro y hoy es una realidad; juega casi siempre. Otro juvenil que se quedó, anduvo muy bien y fue vendido fue Solari; Oroz volvió de un préstamo y tuvo mucha participación. Bruno Gutiérrez, Jeyson Rojas también. Varios juveniles que se juegan la posibilidad de jugar en Colo Colo y les va muy bien”, cerró.

El duelo entre Colo Colo y Unión La Calera se jugará este domingo 28 de agosto desde las 17:30 horas, encuentro que podrás seguir con la transmisión en vivo de ADN Deportes.