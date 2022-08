Este sábado, el Milan derrotó 2-0 al Bologna por la tercera fecha de la Serie A. El defensa chileno Gary Medel fue titular y jugó gran parte del partido en el cuadro rojiazul, que aún no gana en la edición 2022-23 de la liga italiana.

Los dirigidos por Siniša Mihajlović cayeron 2-1 ante la Lazio en su primer partido y luego igualaron 1-1 frente al Hellas Verona por la segunda jornada.

Ahora, el “Pitbull” y compañía debían visitar el San Siro en busca de su primer triunfo de la temporada. A diferencia de su rival de turno, los dueños de casa y últimos campeones del Calcio derrotaron 4-2 al Udinese en su estreno en el torneo y después empataron 1-1 ante Atalanta.

En el duelo de esta jornada, los rossoneros se pusieron en ventaja a los 28 minutos de la primera mitad con gol de Rafael Leao. El delantero portugués recibió el balón en la entrada del área tras un pase de Charles De Ketelaere y abrió el marcador con complicidad del portero Łukasz Skorupski.

En el complemento, Leao asistió al francés Olivier Giroud, quien definió con sutileza para estirar la ventaja del elenco local (58′). Por su parte, Gary Medel fue sustituido a los 74 minutos en el Bologna y el resultado finalizó 2-0 a favor del Milan.

