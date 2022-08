Luciano Aued, volante y referente de Universidad Católica, se refirió a la caótica despedida del estadio San Carlos de Apoquindo, la cual terminó con una invasión de cancha por parte de los hinchas “cruzados” y provocó la suspensión del duelo ante Audax Italiano.

El mediocampista lamentó lo sucedido, sin embargo, pidió comprender el estado emocional que tuvieron los fanáticos de la UC. “Si hubiesen esperado 5 minutos más hubiera estado todo perfecto, pero a veces hay que entender al hincha genuino, al que tiene esa nostalgia, al que quiere festejar y se apresuraron”, señaló en ESPN.

“Después, lógicamente hay mezclas, hay de todo, pero en su gran mayoría se ha visto muy emotivo, ha sido una fiesta”, mencionó “Luli” en su balance de lo que fue el adiós a San Carlos.

Además, Aued comentó el irregular rendimiento que ha tenido el equipo este año. “No hemos podido mantener el nivel que teníamos. Eso requiere un profundo análisis de las decisiones que tomamos y las cosas que hicimos”, indicó.

El volante argentino puntualizó en los factores que han afectado en el desempeño del plantel. “Cambios de técnico a mitad de campeonato no lo habíamos tenido en estos cuatro años. También el cambio de plantel, donde hasta hace una fecha parecía que íbamos a seguir perdiendo jugadores. Eso conspira con los objetivos futbolísticos”, subrayó.

Por último, Luciano Aued se refirió a su futuro en Universidad Católica. “En diciembre veremos. Me siento muy cómodo, me han tratado bien, sobre todo los hinchas y la gente que trabaja en el club”, afirmó.

En cuanto a su deseo de retirarse en el elenco argentino de Gimnasia y Esgrima, “Luli” añadió que “hay que entender los momentos y no forzar las cosas. No porque un jugador pasó por el club tiene que volver, ya sea Gimnasia o cualquier equipo. Quizás, en el momento no se da porque no necesitas a ese jugador en el puesto o porque el nivel no es para el club. Hay una serie de contextos que ver”.