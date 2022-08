El pasado 1 de julio, Jorge Sampaoli anunció su decisión de dejar el Olympique de Marsella luego de una increíble campaña con el club que hoy tiene a Alexis Sánchez com figura. Tras casi dos meses desde su salida, el técnico argentino reveló la verdadera razón por la cual se fue del equipo.

“Llegué a Marsella cuando la afición había incendiado el centro de entrenamiento. Me hice cargo de un equipo muy marcado. Clasificamos a la Champions League jugando de cierta manera bien definida, pero necesitábamos más cosas para pasar al nuevo escenario”, comenzó explicando el casildense en diálogo con con SporTV.

El ex DT de la selección chilena aseguró que las trabas que le puso el club para fichar jugadores y potenciar el plantel fue uno de los factores que provocaron su salida.

“El presidente dijo que no podía precipitarse en el mercado de fichajes y que iban a esperar hasta el final de la ventana. Ese argumento no me convencía. Necesitaba jugadores lo más rápido posible para construir el equipo”, señaló Sampaoli.

El otrora entrenador de la U afirmó que “no tenía las condiciones necesarias” para seguir en el cuadro marsellés. “En la liga de Francia hay muchas restricciones presupuestarias”, agregó.

Por último, Jorge Sampaoli mencionó que aún no sabe a qué lugar apunta su futuro. “Como entrenador, no puedo decir ni planificar dónde seguiré. Lo que me inspira es estar en un lugar donde pueda tener un plan”, concluyó.