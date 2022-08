Nestor “Pipo” Gorosito, referente de la Universidad Católica y actual entrenador de Gimnasia de La Plata, es un fiel admirador de su compatriota Lionel Messi.

Tras la victoria 2-0 de su equipo frente a Unión Santa Fe por la Liga Profesional de Argentina, el entrenador fue consultado por la ausencia de la “Pulga” entre los candidatos para el Balón de Oro 2022 y reiteró su devoción por el zurdo.

“El único ídolo que tengo en el fútbol es Lionel Messi. Menotti dijo el otro día que por más que quiera jugar mal, no juega mal. Hay partidos que no juega tan bien, pero hay muchas cosas que se juegan en las nominaciones, hay intereses y es muy difícil“, comentó a ESPN.

Luego, el dos veces campeón con la UC entregó una particular declaración para remarcar su admiración por el rosarino. “Messi es el yerno ideal, el hijo ideal, el hermano ideal, el amigo ideal. En cualquier momento me caso con Messi“, bromeó “Pipo” Gorosito.

🗣 Pipo Gorosito on Lionel Messi: "For me, he is the ideal son-in-law, the ideal son, the ideal brother, the ideal friend. I would marry Messi at any moment."🇦🇷pic.twitter.com/5dG8867Fzk

— Roy Nemer (@RoyNemer) August 19, 2022