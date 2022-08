El entrenador de Brasil, Tite, sacó la voz para reflotar los polémicos dichos de Kylian Mbappé, quien en mayo afirmó en las Clasificatorias de Europa hay partidos con más nivel para ir al Mundial, en comparación con Sudamérica.

Las palabras del delantero francés provocó numerosas reacciones y molestias desde el territorio sudamericano, y el técnico brasileño no se quiso quedar atrás.

“Nosotros no tenemos que jugar con Azerbaiyán. No tenemos esos partidos que te dan un respiro. A lo mejor Mbappé está hablando de esos choques de la Nations League o de los amistosos europeos, pero no de las eliminatorias”, indicó Tite en diálogo con ESPN.

En la misma línea, el DT de la “Verdeamarelha” señaló que “las Eliminatorias aquí tienen un nivel mucho más alto de dificultad que la fase de grupos en Europa”.

“Hablé hace poco con un columnista uruguayo y me dijo: ‘Jugar en Bolivia es muy difícil. Jugar en Cochabamba es muy difícil. Jugar en Uruguay es muy difícil. Estoy seguro de que Mbappé no conoce esta dificultad. No trató de averiguarlo”, concluyó el estratega de Brasil.