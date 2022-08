Este jueves, la U. de Chile visita a Cobresal por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2022. Los azules llegan al encuentro con seis partidos consecutivos sin ganar por el Campeonato Nacional y el técnico Diego López confirmó que dispondrán un equipo mixto para enfrentar a los mineros.

En conferencia de prensa, el uruguayo remarcó que el foco del equipo está en la liga, pero destacó la oportunidad que tendrán los futbolistas con menos minutos en el plantel. “La prioridad es el campeonato, pero la Copa Chile es algo lindo e importante, donde puedes ver a jugadores que no están jugando en estos momentos”, manifestó el DT.

Para este encuentro, el cuerpo técnico no contará con Mauricio Morales, quien ya está recuperado de sus problemas físicos, pero López apuntó que no quieren forzar su regreso a las canchas. En tanto, la U tampoco tendrá a Nery Domínguez, defensa argentino que sufrió un desgarro en su isquiotibial derecho y aún no recibe el alta médica.

Respecto al último partido, la derrota 3-1 ante Curicó Unido, el charrúa solo mantendría a tres jugadores en la formación titular.

De esta manera, la oncena azul sería con: Cristóbal Campos en portería; Daniel Navarrete, Álvaro Brun, Bastián Tapia y José Ignacio Castro en defensa; Felipe Seymour, Renato Cordero, Israel Poblete y Pablo Aránguiz en el mediocampo; Junior Fernandes y Cristian Palacios en el ataque.

El compromiso entre Cobresal y la U. de Chile se jugará este jueves 18 de agosto desde las 20:30 horas, encuentro que podrás seguir con la transmisión en vivo de ADN Deportes.