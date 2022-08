“Quiere vincularse a actividades de carácter social”: la otra mirada al debut de Marco Rojas en Colo Colo

Los primeros minutos de Marco Rojas por Colo Colo, donde aportó la asistencia para el gol de Marcos Bolados ante Palestino, generó reacciones de todo tipo entre los hinchas del Cacique.

“Me sentí bien, fue emocionante estar en la cancha. Estaba esperando desde hace un par de semanas y por fin llegó, me salió bien por suerte. Los compañeros me han tratado súper bien desde que llegué y me hacen sentir bien para demostrar un poquito de lo que soy como jugador”, explicó el “Kiwi Messi” en diálogo con el sitio oficial del club.

Al margen de aquel buen rendimiento en sus primeros minutos en Colo Colo, el presidente del Club Social y Deportivo, Edmundo Valladares, expresó en sus redes sociales otra mirada en torno a Marco Rojas. “Apenas llegó se acercó privadamente para saber acerca de la labor social del club”, expresó en su Twitter.

Qué lindo triunfo, a lo Colo-Colo 🖤🤍, y seguimos firmes en lo más alto!

Qué buen debut del 🥝, de Marco Rojas, también, me alegro, porque tiene fútbol pero también una enorme calidad humana. Apenas llegó se acercó privadamente para saber acerca de la labor social del Club. — Edmundo Valladares H (@ejvalladares) August 15, 2022

Los halagos de Edmundo Valladares a Marco Rojas

Respecto a su posteo, entregó más detalles en conversación con ADN Deportes. “Desde que llegó mostró interés en conocer más de la institución, su familia paterna es colocolina. Cuando llegó, a través de Daniel Morón, pudimos reunirnos con él y se mostró interesado en saber de las actividades que hacemos para el desarrollo del deporte y lo social”, explicó.

De hecho, Edmundo Valladares ya tiene trazadas algunas acciones para el neozelandés. “Es un jugador que quiere vincularse en actividades de carácter social, hemos seguido conversando y está la idea que pueda sumarse a actividades que tenemos pensado de acá en adelante. Una a la que esperamos que pueda sumarse es a la escuela Esperanza Alba“, comentó el mandamás del Club Social y Deportivo Colo Colo.