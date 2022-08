Pellegrini evidenció gran preocupación en el Betis a pesar de la goleada con que se estrenaron en la Liga: “Así no se puede”

El entrenador chileno del Betis, Manuel Pellegrini, manifestó estar preocupado por la situación que afecta a múltiples jugadores del club, incluido Claudio Bravo, quienes no han podido ser inscritos por motivos económicos.

El ingeniero valoró la goleada por 3-0 conseguida sobre el Elche en el debut del equipo en la Liga, aunque confesó que el otro tema lo tiene bastante preocupado.

“Estoy muy contento porque enfrentamos el primer partido con once menos y no se puede dar esa ventaja. Todos han apoyado a los compañeros que no están inscritos por motivos económicos. El grupo se crece ante la adversidad. Hacía muchos años que el Betis no ganaba la primera jornada y con la portería imbatida”, comenzó diciendo.

Respecto al tema económico, indicó: “Es algo que no me corresponde contestar. Deberían preguntar al club. Tenemos que estar contentos con la actuación, los goles y el segundo lugar en la clasificación. Pensamos ya en el Mallorca para dar un paso más. Veremos qué ocurre en otro sentido. Las conversaciones internas no las hago públicas. Los objetivos tienen que estar de acuerdo a la realidad“.

Consultado sobre los canteranos que tiene el plantel, Pellegrini lanzó: “Hay que tener un plantel en base a los objetivos. seremos un club formador sacando jugadores de cantera, pero hay que tener un plantel en función de los objetivos. Me quedo con el espíritu de equipo, independientemente de los nombres. Este grupo es sólido, todos apoyan al que le toca jugar. Hicimos una rotación importante para llegar lejos en las tres competiciones. Ese compromiso con un sistema, con el club e hinchada es la razón por la que el equipo está tan sólido“.

Finalmente, el criollo cerró diciendo que “el hincha del Betis se siente comprometido ante un equipo que le da espectáculo y siempre jugando hacia adelante y no queremos defraudarlos. Estamos obligados a mejorar lo del año pasado, aunque el nivel puesto es bastante alto y tenemos que aceptar la realidad”.