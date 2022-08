Este domingo, después de 262 días sin disputar un partido oficial, Gabriel Arias volvió a jugar con Racing Club por la Liga Profesional de Argentina. El portero chileno fue titular y una de las figuras en el empate 0-0 entre la “Academia” y Boca Juniors.

Tras recuperarse de una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla izquierda sufrida en noviembre de 2021, el arquero ya había tenido su primera aparición en un partido del Torneo de Reservas. Después, el seleccionado de La Roja sumó dos convocatorias en el primer equipo, pero el técnico Fernando Gago decidió esperar por su regreso a las canchas.

Luego de estar en el banco de suplentes en los últimos dos encuentros, Arias pudo concretar su retorno a la actividad profesional en el clásico ante los xeneixes.

El futbolista de 34 años fue uno de los jugadores destacados del cuadro de Avellaneda y salvó a su equipo de la derrota, pese a que la “Academia” manejó las acciones y también pudo quedarse con los tres puntos en el Cilindro.

Finalizado el encuentro, la “Gaviota” expresó su emoción por volver a la cancha. “Después de la operación, me preparé durante ocho meses para este momento. Sabía que iba a llegar y cuando me enteré estaba como un nene cuando recién va a debutar. Me sudaban las manos, un poco de taquicardia, estaba muy ansioso, pero las cosas me salieron bien”, manifestó a ESPN.

"ME PREPARE 8 MESES PARA ESTE MOMENTO" La felicidad de Gabriel Arias en #SportsCenter por volver al arco de Racing, siendo una de las figuras ante Boca, y también habló sobre la última jugada del partido. ¿Fue penal para el capitán de la Academia? pic.twitter.com/RXQc7O7XLL — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2022

Además, el arquero se refirió al punto obtenido, con el que Racing Club marcha en la sexta posición de la Liga Profesional de Argentina con 21 unidades, a 7 puntos del líder Atlético Tucumán. “El empate creo que termina siendo injusto, pero con los merecimientos no logras nada. Tenemos que sumar de a tres y empezar a pelear“, apuntó.

Por último, Gabriel Arias analizó una de las jugadas polémicas del partido, en la que el plantel de Boca Juniors reclamó penal por una mano de Jonathan Gómez. “No fue penal. Hoy en día no sabes con qué criterios miden, algunos partidos una jugada es penal y en el siguiente no. No están muy claras las manos dentro del área, pero no fue penal”, concluyó.