Una particular situación ocurrió en el empate 0-0 entre Racing Club y Boca Juniors por la decimotercera fecha de la Liga Profesional de Argentina. Al regreso de los equipos a la cancha para el segundo tiempo, los xeneixes Darío Benedetto y Carlos Zambrano entraron a jugar con evidentes marcas de una pelea, rastros que no tenían antes de ir al descanso.

La imagen más elocuente fue la del defensa peruano, quien retornó al campo de juego con un inocultable golpe en su rostro. En tanto, el delantero se presentó al complemento con un rasguño en su cuello.

Cuando terminó la primera etapa del partido, la transmisión oficial captó una conversación entre jugadores de Boca, en la que Benedetto interpelaba a sus compañeros y entre ellos estaba Zambrano. En ese momento, antes de dirigirse a los vestuarios, ninguno de los futbolistas tenía marcas de una pelea.

Ya finalizado el encuentro, el técnico xeneixe Hugo Ibarra fue consultado por lo ocurrido. El ex lateral derecho reconoció que se produjo un encontrón entre sus dirigidos, aunque no confirmó los golpes. “Qué les puedo decir? Sé que hubo una discusión y nada más que eso. No tengo la menor idea (del motivo)”, contestó ante las preguntas de los medios de comunicación.

En el caso específico del dañado rostro de Carlos Zambrano, el estratega intentó eludir la situación con una curiosa explicación, pese a que las imágenes evidencian que el golpe ocurrió durante el entretiempo. “No tengo idea. Se jugó 90 minutos y pudo ser algo que sucedió durante el partido“, cerró el DT.