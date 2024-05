Gissella Gallardo preocupó desde servicio de urgencias: “Llevo cuatro días así mal”

Gissella Gallardo compartió un par de historias que, de inmediato, generaron gran alerta entre sus fieles seguidores.

Es que la rubia se mostró internada en un servicio de urgencias, literalmente, tirada en una de las camillas del lugar.

Con muy mal semblante y evidente aspecto enfermo, la ex de Mauricio Pinilla mostró su brazo conectado a un gran catéter.

Una situación que provocó alarma entre sus fanáticos, que de inmediato se preguntaron qué le había pasado a la empresaria.

Gissella Gallardo y su salud

Así, en otra historia, la blonda decidió entregar detalles de lo ocurrido y por qué había ingresado hasta un centro asistencial.

“Ya me voy a mi casita, estoy esperando a que me vengan a sacar esto. Es virus, nada bacterial ni nada grave. Gracias a todos los que me han preguntado”, indicó.

Luego, manifestó que “llevo cuatro días así mal. Cuídense mucho, porque las clínicas están repletas”, aludiendo al complejo momento que se vive en los recintos de salud debido al alza de enfermedades respiratorias.

De esta forma, Gissella Gallardo dio cuenta de su estado, tranquilizando a quienes se habían preocupado por verla internada. ¡Mucho ánimo!