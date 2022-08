Este sábado, la U. de Chile enfrenta a Curicó Unido por la fecha 22 del Campeonato Nacional. Los azules acumulan cinco partidos consecutivos sin ganar y el técnico Diego López reconoce que el equipo es consciente que nuevamente se ve involucrado en la lucha por no descender.

Antes de visitar a los torteros en La Granja, la U marcha en la duodécima posición de la tabla con 22 puntos, a tan solo 3 unidades de la zona de descenso.

“Yo le dije a los jugadores que era importante mirar la realidad, saber dónde estamos parados. Uno no piensa en eso, pero la tabla no miente y lo tenemos presente. Tenemos que mejorar con puntos y saber que con lo que hemos hecho hasta ahora no nos ha alcanzado“, manifestó en conversación con La Tercera.

De todos modos, el uruguayo destacó la actitud del equipo para afrontar la compleja situación e incluso comentó que esperaba encontrarse con otro panorama en su llegada. “Es un plantel que tiene muchas ganas. Yo me esperaba un vestuario más alicaído, más cabizbajo. Nos encontramos con un camarín fuerte, con ganas de revertir la situación. Sabemos que hay que mejorar rápido para salir de una situación incómoda”, apuntó.

En la misma línea, el DT se refirió a la conformación del primer equipo, con juveniles y futbolistas de experiencia. “Acá tenemos un plantel con mucho poderío de jóvenes, con gran potencial, pero tienen que creer. Los grandes están ayudando. En el vestuario, por ejemplo, están los jugadores grandes, porque yo no entro. Soy optimista de que vamos a salir de esta situación incómoda“, afirmó.

Por último, Diego López respaldó la capitanía de Ronnie Fernández. “Lo hablamos con el capitán, que es Felipe Seymour. La idea era un jugador grande, porque si bien es cierto que Ronnie no tiene pasado en el club, influye y ayuda a los jóvenes. Es un jugador que tiene carácter, que me gusta a mí, a la dirigencia deportiva, a todos“, concluyó.

El compromiso entre la U. de Chile y Curicó Unido se jugará este sábado 13 de agosto desde las 15:45 horas, encuentro que podrás seguir con la transmisión en vivo de ADN Deportes.