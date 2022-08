El duro diganóstico de Hugo Roldán, preparador físico de Colo Colo: “El jugador chileno juega bien, pero madura a los 23 años”

El preparador físico de Colo Colo, Hugo Roldán, conversó con Los Tenores en torno al rendimiento del equipo, líder del Campeonato Nacional 2022, quien aprovechó de descartar problemas físicos con el portero Brayan Cortés, quien tuvo un problema durante la práctica a dos días del duelo con Palestino.

“Nada grave, fue un accidente doméstico, fue una barra que se le cayó. Fue el susto, el golpe y nada más que eso”, expuso el trasandino, que también destacó la mejoría de dos lesionados de larga data del plantel: Emiliano Amor y César Fuentes.

“Emiliano Amor ya está entrenando a la par con el grupo y César Fuentes está evolucionando bien, haciendo trabajo de fortalecimiento físico para estar a la par cuando le toque jugar”, recalcó Hugo Roldán, que aprovechó de explicar la razón por la que se ha demorado en debutar Marco Rojas.

“Está trabajando normal, le hicimos un diagrama para que esté a la altura de como está el equipo hoy. Viene de un receso, la adaptación al país no es fácil y tratamos de llevarlo para que cuando le toque jugar esté a la altura de sus compañeros, queremos que él haga lo mismo y no hay que apurarlo. Esta semana ha estado muy bien”, planteó.

Hugo Roldán y el análisis de Colo Colo

Ante la consulta de Los Tenores, no quiso puntualizar en algún jugador al que destacaría como el de mejor estado físico. “Los volantes son los que más recorren en volumen, pero otros lo hacen con más intensidad, como los laterales. Decir uno en particular no esta bien, todos en su puesto corren mucho, Lucero hace un despliegue descomunal y quizá en los números no parece tanto”, remarcó, feliz con el rendimiento del club en ese aspecto del juego.

“El ritmo lo sostenemos durante todo el partido, aunque por ahí es más visible al principio. Cuando no podemos convertir, el rival se defiende y contrarresta la presión. Es imposible estar 90 minutos sometiendo al rival. Tenemos un grupo muy bueno, implicado a los entrenamientos. Entrenan como juegan, eso es una virtud de ellos. En la parte física, estoy muy conforme con el grupo“, explicó el PF albo.

Además, afrontó los lamentos de los hinchas por el paso de Melgar a semifinales de Copa Sudamericana, eliminando al Inter de Porto Alegre, que los sacó de carrera. “Es complicado competir afuera por el largo de los planteles. En Colo Colo tenemos 12, 13 jugadores para disputar torneos internacionales y el resto eran juveniles. No hay un déficit puntual tampoco (…) Excepciones hay en todos lados y en el fútbol hay imponderables también, pasan un montón de cosas”, dijo.

También aprovechó la charla para entregar un peculiar diagnóstico en torno al nivel de los jugadores del fútbol chileno. “Chile tiene un problema de base en el sistema de competencia de los chicos, no hay reserva, el eslabón para llegar a Primera División. En Argentina hay una competencia muy grande y que hace que el jugador crezca, con la competencia se preparan y maduran antes. Acá se corta con la sub 20 y luego compiten cada tanto. El jugador chileno juega bien, pero madura a los 23, 24 años, cosa que en otros lados pasa a los 19“, cerró.