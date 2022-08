José Luis Carreño sobre vínculos entre los dueños de San Luis y Calera: “Tarde o temprano se sabrá quienes son los palos blancos en los clubes”

Un reportaje publicado por El Mercurio revela el mecanismo por el que San Luis de Quillota pasó a ser controlado por accionistas extranjeros -principalmente argentinos- y ligados también a Unión La Calera. Precisamente se trata de los hermanos Pini, quienes son dueños desde el 2016 del elenco cementero.

Entre los historiadores y fanáticos del cuadro canario nadie conoce el nombre de Carlo Rovegno, quien es el máximo accionista del elenco quillotano.

La escuadra de la Región de Valparaíso fue “traspasada a controladores extranjeros en enero de 2019. La primera decisión fue nombrar a Germán Paoloski como presidente del club, situación que generó repercusiones porque el periodista trabaja en la televisión argentina y solo visitó un par de veces Quillota”.

Después de que la fanaticada alzara la voz y metiera presión, Rovegno decidió que el puesto lo tomara Iván Cisternas, aunque esto cambió nuevamente después que el 71,55% de las acciones fueran adquiridas por Cristian Le Bihan, transformándose en el accionista mayoritario.

El medio además señala que Rovegno, en la web “configura como intermediario mencionado en los Panama Papers. Aparece como participante de 16 empresas offshore, de las cuales siete estaban activas desde el 2015″.

Por otra parte, indican que “los hermanos Pini, exsocios de Raúl Delgado (presidente Unión San Felipe), y propietarios de Rangers de Talca entre 2010 y 2014, son desde 2016 dueños de Unión La Calera. En un puzle corporativo, dos sociedades que ellos crearon y administran dieron origen a Inverdep, que a su vez tiene el 99,97% de los derechos de SLQ Holding, la controladora de San Luis”.

Palabras del presidente de la Asociación Gremial de Agentes de Futbolistas

Sobre este vínculo engorroso y que deja muchas dudas de transparencia y legalidad entre Calera y San Luis, tuvo palabras el presidente de la Asociación Gremial de Agentes de Futbolistas, José Luis Carreño, quien aseguró que se está trabajando para que todo comience a ser legal y así captar a los palos blancos de los clubes en las distintas ligas del mundo.

“Quiero ser tajante que nosotros nos regimos bajo la reglamentación que va a sacar FIFA, la cual es muy clara, donde ningún representante puede ser dueño de un club, por lo tanto, cuando salga esa reglamentación que dicen que será en noviembre, se tiene que respetar lo que dice FIFA”, aseguró Carreño.

En esa línea, añadió que “tarde o temprano se va a saber quienes son los palos blancos. FIFA va a intervenir y habrá sanciones. No se puede ser agente y dirigente en un club“.

Tras ello, se explayó poniendo un ejemplo de lo que se pretende hacer al corto plazo. “Si yo llevo un jugador a O’Higgins de Rancagua, Ese club me va a pagar y yo tengo que facturar, pero ese pago no será directamente a mi persona, sino que tendrán que abonarlo a la ANFP, por lo tanto FIFA va a tener un control más estricto respecto a todas las transacciones de los clubes y ahí, quizás, se puedan ver quiénes son los palos blancos“.

Carreño sobre Felicevich

Finalmente, Carreño volvió a tener palabras sobre Fernando Felicevich, luego que el conocido representante de futbolistas fuera vinculado con casas de apuestas.

“Fernando hasta el minuto ha trabajado bajo la legalidad y no puedo cuestionarla. Cuando salga la reglamentación y él no cumpla el reglamento, ahí yo puedo decir está trabajando bien o está trabajando mal, pero hoy no está siendo nada ilegal. Cuando salga la reglamentación se tendrá que evaluar”, cerró.