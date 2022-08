Joaquín Larrivey no se olvida de Chile: “Volver a la U sería un sueño más que un objetivo”

Universidad de Chile trabajó este viernes en el Centro Deportivo Azul con miras el duelo del próximo ante Unión Española en Coquimbo, pero lo hizo en medio de las manifestaciones que protagonizaron sus hinchas a las afueras del CDA.

El momento en la Universidad de Chile es complejo. Suman tres derrotas consecutivas, perdieron el Superclásico ante Colo Colo el pasado fin de semana, y una vez más están cerca de los puestos de descenso en el Campeonato Nacional 2022.

“Me genera tristeza ver que es el cuarto año consecutivo en que los objetivos no son los que deberían ser, lamentablemente pienso que no es una evolución lo que va teniendo el club, si no que una involución”, partió comentando Joaquín Larrivey.

El ex delantero de los azules, hoy en el Cosenza de Italia conversó con ESPN Chile y agregó que “año a año las cosas fueron retrocediendo, ojalá que ahora en el final del torno puedan remontar y terminar más arriba y que no se terminen complicando como nos pasó a nosotros el último año que no la pasamos bien”, sostuvo.

Sobre el trabajo de Diego López en la U, Joaquín Larrivey aseveró que “la U tiene que salir a buscar los partidos, Diego (López) es una persona super capacitada, le va a terminar dando resultado más allá del momento difícil que están viviendo”, dijo.

Cerró, una vez más, comentando un posible regreso a la U: “no es un objetivo, estoy muy bien acá, tengo un año más de contrato, quiero renovar, y volver a la U sería un sueño más que un objetivo, pero entiendo que la situación es medio difícil por la manera en la que me fui”, finalizó el ariete argentino.