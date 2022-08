Este miércoles, el compromiso entre Colchagua y Rancagua Sur, válido por la fecha 12 de la Tercera División A, finalizó con serios enfrentamientos entre hinchas y futbolistas de ambos equipos. Tras el final del partido -que término 0-0- futbolistas se enfrascaron en una discusión y rápidamente se generaron violentos incidentes en el campo de juego.

En conversación con ADN Deportes, el presidente del equipo rancagüino, Jonathan Zamorano, se refirió a lo sucedido y responsabilizó a los hinchas del cuadro de San Fernando.

“Nuestros futbolistas están bien. Entre los jugadores de Colchagua y Rancagua Sur nunca se pelearon, fue la barra de Colchagua la que quiso matar a nuestros jugadores“, apuntó el dirigente.

“Luego que el árbitro finalizó el encuentro, los jugadores de nuestro equipo se iban al camarín y pasó la barra de Colchagua y le pegaron con una piedra a un jugador y a otro le pegaron con un palo. Ahí los jugadores se vieron amedrentados y se defendieron de un ataque”, expuso Zamorano, aunque los incidentes -según se observa en las imágenes- iniciaron inmediatamente tras el término del compromiso con roces entre jugadores de ambas escuadras.

En cuanto a la presencia de barristas en la cancha del Municipal de San Fernando, el timonel de Rancagua Sur cuestionó su indiferencia con el desarrollo del espectáculo deportivo. “Las barras no respetan a nadie, es gente que está bajo los efectos del alcohol y las drogas. Fue un partido muy bueno, donde los equipos buscaban el triunfo y no tenía por qué ocurrir esto. La gente está muy agresiva y es un tema país”, manifestó.

“Nosotros quedamos como los malos de la película, pero si usted en su casa tomando once y entra a alguien a su casa usted tiene que defenderse. Yo no avalo la violencia, pero no voy a dejar que me peguen o que me maten“, concluyó Jonathan Zamorano.

Por su parte, la dirigencia de Colchagua, a través de un comunicado, condenó los violentos actos ocurridos y aseguró que habían solicitado la presencia de Carabineros para el partido, pero no lograron contar con la fuerza policial.