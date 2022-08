Mauricio Isla afronta su frustrado arribo a la U: “El único equipo que se me acercó, con algo en la mesa, fue la UC”

El lateral de la UC, Mauricio Isla, conversó animadamente con Los Tenores en la edición de este jueves, instancia donde por primera vez afrontó la polémica que marcó su regreso al fútbol chileno, pues llegó al cuadro cruzado pese a haber manifestado explicitamente durante años su interés por jugar en la U de Chile.

De hecho, muchas veces entrenó en el Centro Deportivo Azul cuando tenía períodos de descanso en el país durante varias temporadas. Al respecto, el “Huaso” explicó por primera vez de manera pública cómo se dio la situación.

“No he hablado mucho del tema de la U porque la gente se da cuenta de lo que está pasando en el club, con un período difícil. Me ofrecí a la U, quería volver a jugar en Chile y sentir lo que era estar cerca de mi familia, y no se dio por muchas cosas diferentes, el dinero no tiene nada que ver”, explicó Mauricio Isla, que recalcó el entusiasmo que mostraron en la UC por él.

“No estoy en los 10 jugadores mejores pagados del fútbol chileno y en la UC me llamaron y visitaron durante tres días, eso me gustó mucho. Quería salir bien del Flamengo, uno de los mejores equipos de Sudamérica. Luché para salir de ahí y el único equipo se me acercó, con algo en la mesa y con largos años de contrato, es la UC. Era algo que tenía que aceptar“, aseguró el lateral de 34 años.

Más allá de este conflicto, el seleccionado nacional valoró sus primeros meses en la precordillera. “Estoy sorprendido de cómo me ha tratado el hincha de Católica dentro y fuera de la cancha, no me considero dentro de los mejores jugadores de la generación. He cometido errores, respeto y doy la vida por el club que estoy jugando más allá que sea hincha de la U. Estoy adaptándome a lo que necesitan los compañeros de mi y poder darlo en el fútbol chileno”, explicó.