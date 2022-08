El mercado de fichajes veraniego del fútbol europeo se mantiene en pleno desarrollo y el Chelsea ha sido uno de los principales protagonistas. Este miércoles, el cuadro londinense aseguró el fichaje de Marc Cucurella, defensa español que era pretendido por el Manchester City.

Desde antes del inicio de la ventana de pases, los ciudadanos tenían la intención de contratar al jugador del Brighton. Sin embargo, las pretensiones del equipo costero rodeaban los 60 millones de euros y la oferta del City no respondía a sus expectativas.

La propuesta que sí fue atractiva fue la realizó el Chelsea, que pagará cerca 68 millones -variables incluidas- de la divisa de la Unión Europea por el futbolista de 24 años. Según el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes europeo, existe un acuerdo total por la venta de Marc Cucurella.

Marc Cucurella to Chelsea, here we go! Full agreement in place between Chelsea and Brighton for more than £50m. Levi Colwill on the verge of joining Brighton soon. 🚨🔵 #CFC

Personal terms already agreed, no way for Man City. Cucurella will become Chelsea new signing, done. pic.twitter.com/5Rw6CvDT1l

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2022