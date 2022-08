Gary Kagelmacher: “Holan nos recalca tener una idea de juego y que se vea dentro de la cancha”

El defensa de la UC, Gary Kagelmacher, conversó con los medios de comunicación tras completar el fin de semana su segundo partido seguido como titular en el elenco cruzado y pudo festejar su primer triunfo, en los descuentos, ante Cobresal.

“Era muy necesaria esta victoria, nos merecíamos ganar por la cantidad de ocasiones que tuvimos. Se vieron buenos momentos de fútbol por varios pasajes del partido, fue un poco sufrida la victoria pero se vio en los festejos lo necesaria que era. Ojalá sea un punto para seguir mejorando, pero tenemos que ir partido a partido“, explicó el charrúa, que destacó el no haber recibido goles y lo que le ha ido comentando Ariel Holan considerando que no jugaba desde abril.

“Sabía que me tenia que mantener entrenando y si venia acá tenia que estar lo más pronto posible. Ariel me conoce, hemos tenido charlas y cosas que él me pide, con una relación abierta, sabe que puedo dar más. Estoy contento de que no hayamos recibido goles el último partido, nos entendemos bien con Branco (Ampuero) y siempre hay cosas para mejorar”, recalcó Gary Kagelmacher.

Gary Kagelmacher y el rendimiento de la UC

El defensa de 34 años aseguró que hay convencimiento en el equipo más allá de haber acumulado tres derrotas seguidas entre la Copa Sudamericana y el Campeonato Nacional 2022, más aún considerando que apenas han anotado un gol en sus últimos dos partidos.

“Son momentos, somos todos un equipo y las situaciones de gol se están creando. Después son rachas. Si todos ponemos energía positiva, las cosas se van a ir dando. Hay que estar tranquilos, los goles van a venir”, recalcó el uruguayo.

De todas formas, en la UC enfatizan en la necesidad de seguir sumando trabajo en cancha. “En la semana se trabaja muy bien en lo que pretende, en tener una identidad de juego y nos conozcamos dentro de la cancha. Somos varios los que hemos llegado a último momento. Pretende que juguemos en conjunto y al sistema que él quiere, tener una idea de juego y que se vea dentro de la cancha“, cerró el “Abuelo”.