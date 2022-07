La crítica del Mago Valdivia a los cambios de la U en el Superclásico: “Jeisson Vargas no tocó la pelota, Junior Fernández entró de manera impresentable”

En su primer Superclásico como comentarista en ADN Deportes, el Mago Valdivia no dejó indiferente a nadie con sus conceptos durante y después del encuentro que ganó Colo Colo en el Fiscal de Talca.

“Juegue como lo juegue, la U parece que lo va a perder. Se quedó sin fútbol en los últimos 15 minutos”, comentó el exfutbolista tras el 2-1 con el cual el Cacique comenzó a marcar diferencias sobre los azules, aunque alabó a algunos de sus jugadores.

“Ha hecho un gran partido, pareciera que lleva 50 clásicos”, destacó el Mago Valdivia en torno al nivel de Darío Osorio, aunque remarcó la distancia que finalmente consumó Colo Colo en el Superclásico.

“La U hizo un partido correcto, pero en el segundo tiempo era cuestión de tiempo para la ventaja de Colo Colo. Los grandes jugadores aparecen en este tipo de partidos, como Lucero, Gil o Pavez”, explicó el Tenor 10, que se explayó más en torno al desarrollo del partido.

“Es increíble y extraño lo que le pasa a la U: juegue bien, mas o menos o mal. Estaba haciendo un buen partido, en el segundo tiempo ya no se veía la misma concentración e intensidad. Colo Colo no bajó y eso es lo que uno debe tratar de entender. Colo Colo se acomodó mejor y con un jugador como Lucero, que se sabe mover y aprovecha los espacios. Gana un partido que se justifica en el marcador. Es raro todo esto, estaba haciendo un buen partido pero Colo Colo pareciera que lo termina ganando desde el minuto 1″, aseguró Jorge Valdivia.

Las críticas del Mago Valdivia a la U de Chile

De todas formas, en los micrófonos de ADN cuestionó los cambios que aplicó Diego López a lo largo del encuentro. “Es una pena tener que detallar ese mal rendimiento, no se entiende por qué entraron muchos jugadores. A Jeisson Vargas no lo vi tocar la pelota, Junior Fernández entró de manera impresentable y pierde la marca en el gol de Lucero. Esto a diferencia de Colo Colo, con Zavala que entró bien y Bruno Gutiérrez apoyando en defensa“, explicó el ex volante albo.

Además, criticó que Cristian Palacios haya pateado el penal que pudo haberle dado una tempranera ventaja a los azules. “No hubiera dejado que pateara el penal Palacios, era distinto. En su cabeza seguro se le pasó el Superclásico anterior“, dijo.

Cuestionamientos a los que también se sumó, desde Talca, Danilo Díaz. “La U demoró en hacer los cambios, apenas generó una ocasión en el segundo tiempo. Aparecieron ahí los fantasmas de la U y Colo Colo tiene una actuación maciza, comienza a distanciarse de los eventuales rivales por el título. Parece cuestión de tiempo”, señaló el “Tenor del Pueblo”.