Prensa internacional advirtió “primer acercamiento” de Gustavo Quinteros con la selección peruana

En Colo Colo continuaron este jueves trabajando con miras al Superclásico del próximo domingo ante la Universidad de Chile, mientras Gustavo Quinteros sigue siendo relacionado a la selección peruana de fútbol.

Si bien el pasado miércoles el adiestrador reconoció que hubo contactos con una selección sudamericana, no la peruana, lo cierto es que en la prensa peruana apuntó una vez más al entrenador del “popular” para reemplazar a Ricardo Gareca.

Según Líbero, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya habría tomado contacto con Gustavo Quinteros y que incluso habrían tenido un primer acercamiento para asumir la banca del cuadro bicolor.

“Se habla mucho de Gustavo Quinteros. El técnico argentino, quien hoy dirige a Colo-Colo de Gabriel Costa, ya tuvo su primer acercamiento con los directivos de la FPF. El santafesino tiene bastante trayectoria dirigiendo a clubes del continente y también dirigió a la selección de Bolivia”, esgrimieron en el citado medio.

Gabriel Heinze, Jorge Fossati y Hernán Crespo serían otras alternativas que manejan en la FPF, pero se verían más complejas por su alto monto.

Gustavo Quinteros negó acercamientos con la selección peruana

En conversación con Los Tenores, el técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se refirió a una serie de rumores durante el mercado de fichajes en torno a la opción de asumir la banca de Chile antes de la llegada de Eduardo Berizzo o que habría sido sondeado para reemplazar a Ricardo Gareca en Perú.

Situaciones que el entrenador albo buscó aclarar. “Tuve la posibilidad, un sondeo mas que charla por una selección sudamericana. Después me llamaron varias personas ofreciéndome dirigir un club a mitad de año, pero siempre dije que año. Sólo hubo una selección que me preguntó, a la que dije que antes de noviembre no pensaba salir de Colo Colo“, apuntó, junto con descartar la chance de ir a dirigir a los del Rímac.

“No me habló nadie de la selección de Perú, pero sí hubo otra federación del fútbol sudamericano que preguntó. Lo que tengo claro es que tengo que lograr el titulo o intentarlo hasta el final, para eso vine a este club”, complementó el adiestrado.

Insistió en que: “después, si viene un club grande o una selección, abriré las posibilidades, pero la prioridad la tiene Colo Colo. Si consigo el contrato se renueva el contrato, pero hay una cláusula de salida. Dependerá de muchas cosas, ver si podemos pelear algo más a nivel internacional”, explicó Gustavo Quinteros.