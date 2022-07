Este jueves, el zaguero y capitán de Colo Colo, Gabriel Suazo, anticipó lo que será el Superclásico contra U. de Chile a disputarse el domingo 31 de julio por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2022.

El lateral izquierdo comentó los problemas de localía que tiene la U, lo que significó que este crucial duelo se juegue en Talca. “Es lamentable que ocurran este tipo de cosas en el partido más esperado por la gente. Espero que no siga ocurriendo esto a lo largo del torneo. Si me tocara vivirlo fin de semana tras fin de semana, me molestaría el no saber dónde jugaré”, indicó.

En cuanto al rival, “Gabi” no le restó importancia y aseguró que “si bien, no vienen con los resultados que ellos esperan, tienen grandes jugadores que en cualquier momento pueden crear ocasiones de gol. Debemos estar atentos a sus fortalezas y poder contrarrestarlos”.

En la misma línea, el jugador albo no puntualizó en el dispar momento que viven ambos equipos. “Lo enfrentamos de la misma forma que cada partido y cada Superclásico, no le veo nada distinto ni a este, ni cuando nosotros peleábamos el descenso, ni los siguientes clásicos que van a venir”, señaló.

Gabriel Suazo y el “favoritismo” en Colo Colo

El capitán del “Cacique” puso paños fríos al rol de Colo Colo como candidato para ganar. “Todo eso del favoritismo lo plantean desde afuera, pero nosotros acá adentro estamos tranquilos. El tema de ganar el Superclásico ha sido siempre. No nos centramos en el favoritismo, obviamente es así porque estamos más arriba de la tabla, así de sencillo”, agregó.

“La presión en estos partidos siempre está y hay que saber convivir con eso, tanto para nosotros como para ellos. Siempre tenemos la presión de ganar, en cualquier partido y estadio. Hemos demostrado en el torneo que sabemos jugar con esa presión”, complementó Suazo.

El Superclásico entre U. de Chile y Colo Colo se jugará este domingo a las 13:30 horas en el Estadio Fiscal de Talca. El encuentro contará con la transmisión en vivo y en directo de ADN Deportes.