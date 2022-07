Alexis Sánchez atraviesa por un complejo presente en el Inter de Milán, escenario en el cual sigue la incertidumbre respecto a su salida o continuidad con el club lombardo. En este contexto, un exjugador chileno con vasta experiencia en el fútbol italiano aconsejó al tocopillano y le entregó todo su respaldo.

Jorge Vargas, otrora futbolista de La Roja con pasos Reggina, Empoli, Spezia Calcio, entre otros clubes de Italia, se refirió a la situación que vive el “Niño Maravilla” a pocas semanas para que comience una nueva temporada en la Serie A.

“Potencia” aseguró que Sánchez no puede rendirse y tiene que exigir lo que el cuadro “Nerazzurri” le debe. “Alexis no tiene por qué irse. Inter debe pagarle. El asunto es que el club no tiene dinero, pero eso no es problema de Sánchez. Seguramente lo deben estar presionando, pero él no debe ceder”, indicó en diálogo con El Mercurio.

Medios italianos indicaron que el elenco lombardo podría no inscribir al delantero chileno en la próxima Champions League. Al respecto, Vargas afirmó que el tocopillano tiene que competir en el certamen europeo y está para brillar en otras ligas de élite.

“Sánchez es una máquina, perfectamente podría ir a Inglaterra o España. Sevilla y Villarreal son buenas opciones. Tiene nivel para jugar Champions League”, concluyó el actual entrenador de Aurora Pro Patria 1919, equipo de la Serie C de Italia.