El Barcelona quiere volver a instalarse en la primera línea del fútbol español y europeo. Luego de no conseguir títulos en la temporada pasada y quedar fuera de la Champions League en la fase de grupos, los blaugranas trabajan en la conformación del plantel y este miércoles lograron un acuerdo para fichar al francés Jules Koundé.

Según el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes del Viejo Continente, las negociaciones entre los catalanes y el Sevilla llegaron a buen puerto, por lo que el defensa está próximo a firmar su contrato con los culés.

El acuerdo entre ambos clubes establece la compra en 50 millones de euros, más 10 millones en variables. El entrenador del equipo, Xavi Hernández, habría tenido un papel clave en las negociaciones para fichar al futbolista de 23 años.

Jules Koundé to Barcelona, here we go! Verbal agreement now in place with Sevilla after the long saga and further negotiations today, waiting to get it signed soon. 🚨🔵🔴 #FCB

Jules Koundé agreed personal terms with Barça last weekend, contract ready. Xavi, key factor again. pic.twitter.com/eX2jeVPheF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2022