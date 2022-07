Con un golazo de Raphinha, Barcelona derrota a Real Madrid en intenso duelo amistoso

En Las Vegas, y bajo un intenso calor, Barcelona mostró más certezas en su juego ofensivo para imponerse por 1-0 al Real Madrid en el marco de la pretemporada que ambos clubes desarrollan en Norteamérica.

El partido tuvo poco de amistoso, por más que ambos clubes prácticamente rotaron a toda su oncena inicial a lo largo del encuentro, y por momentos el ritmo de juego fue vertiginoso aunque los planteles estén en pretemporada.

Real Madrid tuvo la apertura de la cuenta en Estados Unidos con un remate desde media distancia de Federico Valverde que se estrelló en el horizontal del arco de Ter Stegen, con Barcelona reaccionando mediante un disparo cruzados pero desviado de Ansu Fati.

Los de Xavi se mostraron más intensos en la presión para la salida del cuadro merengue y tuvo premio al minuto 27, cuando un balón recuperado por Raphinha fue finiquitado en pleno ángulo por el ex atacante del Leeds United.

Raphinha with an incredible strike 💪🇧🇷 pic.twitter.com/GjXQA6n0y5

🔥 @FCBarcelona strikes first in El Clásico!

Los de Carlo Ancelotti apelaron fundamentalmente al contragolpe, con Vinicius Junior como estandarte en el Allegigant Stadium de Las Vegas, lo que al cierre del primer tiempo ocasionó un conato entre ambos planteles por el desplante del brasileño.

Things are heating up in El Clásico! 👀 pic.twitter.com/sAO84GvCvV

