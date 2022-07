José Pedro Fuenzalida, autocrítico con el momento de la UC: “Hemos hecho cosas buenas, pero no nos está alcanzando”

El capitán de la UC, José Pedro Fuenzalida, volvió a explicitar su evaluación en torno al momento del elenco cruzado, que está instalado en la undécima posición del Campeonato Nacional 2022, a largos 17 puntos del líder, Colo Colo.

“Han sido partidos extraños para los resultados que hemos tenido. Con Curicó Unido empezamos ganando muy bien y bajamos nuestro nivel, mientras que con Palestino no concretamos las situaciones y lo perdimos en una jugada puntual. El tema es seguir trabajando para mejorar nuestras falencias”, aseguró el “Chapa”, que evitó darle importancia al Superclásico entre la U de Chile y Colo Colo, considerando que apenas están un punto sobre los azules.

“Este partido más lo vemos como amante del fútbol, pero estamos más preocupados del partido con Cobresal y lograr un resultado positivo. Esa es nuestra única preocupación, lo necesitamos”, explicó José Pedro Fuenzalida, que no quiso descartarse de todo en torno al resto del semestre y enfocar los avances en el próximo año, como apuntó Ariel Holan tras caer con Palestino.

“Es difícil ponerse fechas. La forma de jugar que tenemos y los jugadores que han llegado implica un proceso de adaptación. Apostamos a mejorar. La mirada nuestra es en un proceso en el que tenemos que avanzar y también sacar resultados. Como jugadores pensamos en los meses que quedan y que ese progreso nos permita clasificar a copas y pelear la Copa Chile por sobre pensar en 2023“, planteó el lateral.

José Pedro Fuenzalida y las cosas a corregir en la UC

El capitán cruzado reconoció que, entre los puntos por mejorar, es el flujo en la banda derecha con Mauricio Isla. “Se ha visto su facilidad para llegar al ataque y asistir. Estamos en fase de encontrar nuestra mejor versión y coordinar nuestros movimientos en pos del equipo. Es un jugador de jerarquía, espero que sea un jugador de jerarquía para el equipo”, comentó a la vez que anticipó el choque del sábado ante Cobresal.

“Es un equipo sabe a lo que juega, con delanteros rápidos y un DT que planfica muy bien los partidos. Tenemos que mejorar las cosas que hemos hecho, hay cosas que faltan aunque hemos hecho cosas buenas, pero por ahora no nos está alcanzando (…) No veo otra salida que el trabajo, hemos progresado en el juego más allá que no se hayan dado los resultados”, cerró el jugador de 37 años.