Ariel Holan se olvida del pentacampeonato en la UC: “Con el nivel de error que estamos jugando, es difícil ganar”

El técnico de la UC, Ariel Holan, hizo un balance ambivalente en torno al rendimiento de los cruzados en la cancha de San Carlos de Apoquindo, pese a la derrota 1-0 ante Palestino.

“Hicimos un partido muy bueno hasta 3/4 de cancha, tuvimos las oportunidades de gol suficientes como para abrir el marcador y no lo pudimos hacer. En el segundo tiempo nos costó entrar un poco más para estar más claros en el último pase y entrar al área rival. Palestino no llegó nunca con jugadas elaboradas claras, el sistema defensivo en general fue bueno. Nos faltó claridad , estuvimos ansiosos en la puntada final y nos restó posibilidades en el juego prolijo“, apuntó el argentino, que también lamentó la forma en la cual han hilvanado dos derrotas seguidas en el Campeonato Nacional 2022.

“Con el nivel de error que estamos jugando, es difícil ganar. Sin embargo, en el balance general, fuimos superiores en estos dos partidos. La lucha por el título es la construcción de un equipo. No dejamos de jugar en ningún momento, pero estamos en el camino correcto pese a no sacar puntos. Hay que ser autocríticos igual, hicimos cosas mejores que en el partido anterior pero cometemos errores en momentos determinantes del partido”, recalcó Holan.

La UC y la chance del pentacampeonato

Con esta caída, los cruzados se ubicaron en el undécimo lugar del Campeonato Nacional 2022, a 17 unidades del líder, Colo Colo, y a peligrosos 6 puntos de la zona de descenso directo, algo que o eludió el DT argentino.

“Es el número o el contenido. Siempre dije que estábamos todavía con semáforo en amarillo, fui realista. Esta es la realidad del equipo, pero diferente al equipo del semestre pasado. Aspiramos a ser un muy buen equipo de fútbol. Todos somos responsables de seguir creciendo día a día para ser más competitivos. No me puedo quejar, pero no puedo ocultar la realidad“, explicó, ya levantando la bandera blanca en torno a la opción de un quinto título nacional seguido para la UC.

“Es difícil hablar del pentacampeonato cuando la realidad indica otras cosas. Debemos buscar que el equipo sostenga lo hecho en los últimos dos partidos, evitando errores que nos dejaron sin nada”, cerró Ariel Holan en conferencia de prensa.