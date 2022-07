Damián Muñoz, técnico de Curicó Unido: “No dependemos de algo individual, el colectivo está fuerte”

El técnico de Curicó Unido, Damián Muñoz, conversó con Los Tenores tras la victoria sobre Unión Española que les permitió instalarse en el tercer lugar del Campeonato Nacional 2022.

“Contentos por cómo se dio el partido y tener las victorias consecutivas que nos permiten estar en la parte alta de la tabla”, planteó el DT del elenco de la Séptima Región, que destacó cómo el equipo se adaptó a jugar con dos delanteros centro (Diego Coelho y Rodrigo Holgado), además de asimilar su juego como ex delantero a alguno de sus hoy dirigidos.

“Tratamos de identificar los momentos individuales y vimos que los dos estaban en un muy buen momento. También contra los rivales que enfrentamos buscamos centralizar los ataques en ellos dos y afortunadamente esa lectura ha funcionado, pasando del 4-3-3 al 4-4-2 en rombo, están mecanizados los movimientos (…) Por características, me asimilaba más a Coelho, en el despliegue y la lucha, las peleaba todas, pero técnicamente no era muy virtuoso”, apuntó Damián Muñoz entre risas, feliz con el hecho de ser el equipo más goleador del Campeonato Nacional 2022.

“Lo bueno es que tenemos una variabilidad de herramientas para hacer goles: con los delanteros, la llegada de los volantes y a veces goles de táctica fija con los defensas. Es una de las cosas positivas, que no dependemos de algo individual, sino que el colectivo está fuerte”, recalcó el técnico de Curicó Unido, que también pidió mesura a la hora de pensar en un eventual título.

“Todos en la ciudad y en el club pensamos que el logro máximo es clasificar a una copa internacional por primera vez, pero si te pones ese objetivo te puedes quedar corto. Si no tienes la ilusión de ser campeón, al final te pones el techo más bajo. Se han ido dando las cosas, peleando en la parte alta, pero en la parte interna no hablamos del título sino ir partido a partido. Ya cuando queden cinco fechas se va a ver lo que realmente vamos a estar disputando”, señaló.

Damián Muñoz y el fútbol chileno

El entrenador de Curicó Unido remarcó los cambios que han hecho respecto de la temporada pasada, donde estuvieron más cerca del descenso que en la situación actual que viven. “El año pasado fue complejo, tuvimos muchas situaciones que nos perjudicaron, como el brote de covid que tuvo a 10, 12 jugadores fuera. Después no se dieron las cosas, tuvimos muchos lesionados. Dentro de todo sacamos adelante el escenario y ya después era hacer un análisis. Con los jugadores que trajimos ha sido muy positivo, hemos podido demostrar lo que queremos en el campo”, explicó.

Además, valoró el hecho de que, como él, hay muchos entrenadores nacionales protagonizando la pelea por la parte alta del Campeonato Nacional 2022, como Jaime García en Ñublense o el propio César Bravo en Unión Española.

“En Chile hay entrenadores con capacidad, falta la oportunidad y la decisión de los clubes para ver esas cualidades. Acá el club me fue preparando para este momento, estuve tres años como ayudante de diversos cuerpos técnicos y eso me permitió tener herramientas para afrontar las distintas situaciones. Uno como entrenador se tiene que ir capacitando para hacerlo de la mejor manera cuando llega la oportunidad. Hay muchos que lo vienen haciendo bien, los resultados no son al azar. Es bueno para el fútbol chileno”, valoró Damián Muñoz, que insistió en el sueño para su carrera deportiva: dirigir la Premier League.

“Pellegrini ha sido el único chileno en el fútbol inglés, me gusta su dinámica, cómo se juega, la búsqueda del equipo contrario. Siempre he sido admirador del Liverpool y de su forma de juego actual con Klopp”, cerró.