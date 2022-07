Damián Muñoz, DT de Curicó Unido, se refirió a sus ambiciosos objetivos como entrenador, los cuales apuntan a salir campeón del torneo al mando de los albirrojos y poder dirigir fuera de Chile.

“Ahora mismo, el objetivo es pelear el título hasta el final con Curicó y ojalá ser campeón. Si no, darle al menos al club su primera clasificación a un torneo internacional”, afirmó el técnico nacional en diálogo con LUN.

En esa misma línea, Muñoz dejó claro que el no ganar el campeonato no sería un fracaso porque “si fuera por historia, nosotros tendríamos que estar a estas alturas lidiando con el descenso y no pensando en cosas mayores”.

Por otro lado, el estratega de 38 años piensa en grande al momento de proyectar su carrera de DT. A largo plazo sueña con “probarme como técnico en un equipo de los de mayor convocatoria. Y quizás irme a otra liga ¿A cuál? Si se trata de soñar, pongo la Premier League. Me encanta porque uno sabe de antemano que en los últimos 15 minutos de partido algo va a pasar”.

Su gusto por el fútbol inglés también apunta a los técnicos que considera como referentes. “Me gustan Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Marcelo Gallardo y Manuel Pellegrini. A ellos sigo”, agregó Damián Muñoz.

De momento, Curicó Unido se encuentra en el tercer puesto de la tabla con 32 puntos, a 7 del puntero, Colo Colo. Este lunes, los albirrojos jugarán ante Unión Española en el cierre de la fecha 19 del Campeonato Nacional 2022.