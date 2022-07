Pablo Milad y los vínculos de Fernando Felicevich con casas de apuestas online: “Cada club es responsable de los contratos que firma”

Durante la presentación de nuevo plan de seguridad en la ANFP, el presidente Pablo Milad se refirió a la polémica de las últimas horas en el fútbol chileno: la vinculación de Fernando Felicevich en la negociación con el auspicio de las casas de apuestas online con algunos clubes.

“Lo de Felicevich sabíamos que era representante de algunas casas de apuestas y es una negociación privada con los clubes, pero a través de los estatutos delimitaremos cierta participación de los representantes en el fútbol, aunque no contempla la presencia en agencias que representan a casas de apuestas”, apuntó el mandamás del fútbol chileno, quien no apuntó al ruido que genera la presencia de un representante de jugadores en el negocio.

“Esto es la diversidad del fútbol, cada club es responsable de los contratos que firma. Estamos modernizando los estatutos para que los representantes no tengan representación directa en el manejo de los clubes, para evitar conflictos de intereses”, recalcó Pablo Milad en torno a la situación de Fernando Felicevich.

ANFP y la postura sobre las casas de apuestas online

Pablo Milad expuso la perspectiva del ente rector del fútbol chileno en torno al proyecto de ley que apunta a prohibir la publicidad de este tipo de empresas en eventos deportivos.

“Estamos en la posición de que se tiene que regularizar si o si, pero no sólo en lo de hacienda y deportes sino en una fusión de este proyecto para normar las casas de apuestas. Son un soporte económico significativo, no fundamental, recordando que esta es una actividad deficitaria y restar de un dia para otro resta los apoyos para el fútbol formativo y femenino, que ya representarán una obligación”, señaló el mandamás de la ANFP.

“Vamos por la regulación, en gran parte del mundo existen las casas de apuestas y la FIFA no lo prohibe. Lo que sí hay un control de los resultados respecto a la canalización de apuestas, hay revisión en caso de amaños. Para el Huachipato-Copiapó hubo participación de 409 casas de apuestas en todo el mundo y se certificó que no hubo irregularidades mediante una empresa externa. Queremos que se regularice, no podemos decir que es algo ilegal si no está regularizado. El fútbol no avala algo ilegal“, recalcó Pablo Milad.

Además, aprovechó de entregar sus conclusiones en torno al nuevo plan de seguridad que proponen para los estadios en Chile. “Venimos trabajando hace más de dos meses, tenemos propuestas concretas: crear el Registro Nacional del Hincha para facilitar su identificación, crear un grupo de guardias especializado para repeler o aguantar desórdenes hasta el ingreso de Carabineros y acentuaremos las penas junto con Estadio Seguro”, cerró.