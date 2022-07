El debate legal y económico en torno a la influencia de las casas de apuestas online entre los clubes nacionales salpicó en las últimas horas al representante de jugadores Fernando Felicevich.

Quien está vinculado a gran parte de la “Generación Dorada” fue denunciado por el medio de investigación Ciper Chile por ser intermediario entre los sitios que buscan publicitar su negocio y equipos de fútbol nacional en el país.

Concretamente, Ciper Chile apunta a que cuatro clubes chilenos reconocieron que Vibra Marketing, empresa que fundó en 2016, fue quien acercó la propuesta para negociar acuerdos que hoy tienen a dichas casas de apuestas online como parte de quienes publicitan en sus estáticos y camisetas.

Puntualmente, aquellos equipos son Huachipato, Curicó Unido, Palestino y Universidad de Chile. A ellos también apuntan a Deportes La Serena como otro intermediado por Vibra Marketing, aunque en el cuadro de la Cuarta Región negaron el vínculo.

La defensa de Fernando Felicevich

En respuesta a Ciper Chile, el propio representante de jugadores descartó tener gestiones directas en aquellas acciones. “En Vibra Marketing yo soy accionista pero no estoy en la operación de la empresa. Y en segundo lugar, no es parte de mi responsabilidad en la empresa entregar información acerca de las relaciones de la misma con sus clientes”, planteó.

De todas formas, surgen dudas en torno a su relación con este tipo de negocios considerando que, hoy por hoy, las apuestas online son consideradas ilegales y por lo cual hay un proyecto de ley en el Congreso Nacional que apunta a eliminar toda publicidad de dicho tipo de negocios en actividades deportivas.

“El fundamento de la misma para aprobar algo así es que las actividades de la casas de apuestas on line no están reguladas en Chile, a diferencia de los casinos o actividades presenciales. No pagan impuestos tampocos, varias de ellas tienen domicilio en paraísos fiscales”, explicó el abogado Eduardo Lobos, socio de Sargent & Krahn, en conversación con ADN Deportes.

Es en torno a este mismo tema que el presidente de la ANFP, Pablo Milad, está citado para la discusión del proyecto en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados este martes, instancia donde, entre otras cosas, deberá responder ante las acusaciones en contra de Fernando Felicevich