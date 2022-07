El duro encontrón de Pablo Milad en la comisión de Deportes: “Usted no puede culpar al fútbol de una ludopatía”

Este martes por la tarde, vía telemática, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, estuvo reunido con la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados mientras se discutía el proyecto de ley que prohíbe la presencia de publicidad de casas de apuestas online, en eventos y clubes deportivos.

En ello, el mandamás del fútbol chileno tuvo un duro encontrón con el diputado Jaime Mulet (FRVS), quien de cierta manera culpó a la publicidad de casinos en equipos y competencias del fútbol chileno por un incremento en la ludopatía de la sociedad.

Las palabras cruzadas de Milad y Mulet

Tras los dichos de Jaime Mulet, Pablo Milad le indicó que “usted no puede culpar al fútbol de una ludopatía que no solamente es por las casa de apuestas online, es por los casinos establecidos, es por el hipódromo (…) todas las casas de apuestas de todo. Hay gente que no sabe qué es Betano“, dijo.

“En el fútbol no se incita a la apuesta, ninguna publicidad de los equipos de fútbol incitan a apostar, ninguna y eso es un hecho que es concreto, por eso no puede culpar al fútbol de la ludopatía de un país, hay una responsabilidad social de legislar lo que es la ludopatía como una enfermedad psiquiátrica“, complementó el mandamás del fútbol chileno.

Pablo Milad agregó que “el fútbol entrega mucho más valores, como 12 mil niños que están entrenando día a día en equipos de fútbol, que van a ser personas de bien, por los códigos que se trabajan dentro del fútbol, y los valores que se trabajan ética y moralmente en la participación de esta actividad”, aseguró.

Y ante la insistencia del diputado Jaime Mulet, Milad cerró con que “la ludopatía se acentuó con la pandemia, no por el fútbol“.